Глава Чечни Кадыров назвал содержательным выступление Путина на заседании в Пятигорске
Об этом он написал в Telegram.
«Выступление Владимира Владимировича, как всегда, было очень интересным и содержательным. Не могу не согласиться с каждым его словом», — говорится в сообщении.
Кадыров отметил, что во время заседания обсуждалась стратегия государственной национальной политики России в условиях нынешних реалий.
При этом он добавил, что Чеченская Республика с самых первых дней приняла активное участие в реализации данной стратегии.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главами входящих в СКФО регионов.
Также Рамзан Кадыров заявил об отправке части подразделения Росгвардии в зону СВО.