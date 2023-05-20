Глава Чечни Кадыров назвал содержательным выступление Путина на заседании в Пятигорске

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выступление президента России Владимира Путина на заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске содержательным и интересным.

Об этом он написал в Telegram.

«Выступление Владимира Владимировича, как всегда, было очень интересным и содержательным. Не могу не согласиться с каждым его словом», — говорится в сообщении.

Кадыров отметил, что во время заседания обсуждалась стратегия государственной национальной политики России в условиях нынешних реалий.

При этом он добавил, что Чеченская Республика с самых первых дней приняла активное участие в реализации данной стратегии.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главами входящих в СКФО регионов.

Также Рамзан Кадыров заявил об отправке части подразделения Росгвардии в зону СВО.