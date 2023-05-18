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Кадыров заявил об отправке части подразделения Росгвардии в зону СВО

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону СВО в Донбассе и на украинскую территорию очередной группы бойцов 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) России.
Кадыров заявил об отправке части подразделения Росгвардии в зону СВО
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба главы Чеченской Республики

Как он написал в своём Telegram, они выдвинулись в зону СВО из Грозного. Командование бойцами взял на себя боевой офицер Магомед Тушаев.

«Каждый из бойцов полон решимости внести свой вклад в дело защиты России от натовских бандитов и украинских нацистов», — подчеркнул он.

Кадыров пожелал бойцам победы и возвращения домой в полном здравии.

Ранее российские военные рассказали военкору RT Илье Васюнину об уничтожении украинских боевиков на Северском направлении.

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