Песков анонсировал встречу Путина с главами входящих в СКФО регионов

Президент России Владимир Путин проведёт встречи с главами регионов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО).

В рамках визита в Пятигорск Путин провёл заседание Совета по межнациональным отношениям.

«После проведения заседания Путин ещё на один день остался в регионе», — цитирует Пескова РИА Новости.

Кроме того, по его словам, президент встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а на 20 мая намечены встречи с руководителями других регионов округа.

Ранее Путин в ходе встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заслушал ежегодный доклад о работе.