Песков анонсировал встречу Путина с главами входящих в СКФО регионов
- РИА Новости
В рамках визита в Пятигорск Путин провёл заседание Совета по межнациональным отношениям.
«После проведения заседания Путин ещё на один день остался в регионе», — цитирует Пескова РИА Новости.
Кроме того, по его словам, президент встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а на 20 мая намечены встречи с руководителями других регионов округа.
Ранее Путин в ходе встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заслушал ежегодный доклад о работе.