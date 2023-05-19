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Песков анонсировал встречу Путина с главами входящих в СКФО регионов

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Президент России Владимир Путин проведёт встречи с главами регионов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО).
Песков анонсировал встречу Путина с главами входящих в СКФО регионов
  • РИА Новости

В рамках визита в Пятигорск Путин провёл заседание Совета по межнациональным отношениям.

«После проведения заседания Путин ещё на один день остался в регионе», — цитирует Пескова РИА Новости.

Кроме того, по его словам, президент встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а на 20 мая намечены встречи с руководителями других регионов округа.

Ранее Путин в ходе встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заслушал ежегодный доклад о работе.

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