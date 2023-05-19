Львова-Белова сообщила, что российская сторона помогла вернуть украинке дочь

На Украину к маме вернулась оказавшаяся в марте 2022 года в России 14-летняя Вероника Власова, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Спешу поделиться с вами радостной новостью: 14-летняя Вероника Власова вернулась на Украину! Ещё одна семья воссоединилась», — сообщила она.

Девочка приехала в Россию в марте 2022 года вместе с тётей, но по ряду причин оказалась потом в социально-реабилитационном центре.

«Помимо этого, попала в неприятную историю, из-за которой возникли различного рода юридические ограничения, требующие времени для разрешения», — пояснила омбудсмен.

В апреле сотрудник аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области встретился с девочкой, в начале мая он связался с мамой девочки и они начали согласовывать детали возвращения Вероники домой.

«В переездах по России бабушку сопровождали сотрудники Международного комитета Красного Креста. Затем наш советник сопроводил бабушку и внучку до российско-латвийской границы, где после перехода их встретили представители украинской стороны, с кем мы были постоянно на связи», — рассказала Львова-Белова.

Гражданка Украины Нина Власова ранее обратилась в ООН с просьбой помочь вернуть ей дочь, которая уехала с тётей от боевых действий в марте 2022 года в Россию.

В марте постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова вернуть вывезенных с территории Украины детей, когда там будут безопасные условия.

С начала спецоперации на Украине несколько сотен детей-сирот, а также оставшихся без попечения родителей несовершеннолетних из ДНР и ЛНР получили приют и обеспечение в российских приёмных семьях.