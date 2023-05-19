Диспансеризацию на Кубани прошли более 800 тысяч человек с начала года

Диспансеризацию в Краснодарском крае прошли более 800 тыс. человек с начала 2023 года. Выездные бригады медиков осмотрели более 45,5 тыс. жителей.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как отмечают медики, регулярные профилактические осмотры помогают выявить серьёзные заболевания на ранних стадиях.

Число жителей края, проходящих ежегодную диспансеризацию, растёт. В 2015 году показатель составил 920 тыс., в 2022 году — превысил 1,8 млн.

Также стало известно, что в Удмуртии начали строить пять врачебных амбулаторий в рамках национального проекта «Здравоохранение», передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Работы проходят в Воткинском, Малопургинском, Завьяловском, Сарапульском и Алнашском районах. Всего в новых амбулаториях медпомощь смогут получить более 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Москве 80 поликлиник отремонтировали по новому стандарту.