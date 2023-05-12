В Москве 80 поликлиник отремонтировали по новому стандарту

В Москве модернизировали 40% поликлиник. В программу реконструкции включено 200 медицинских учреждений, 80 из них уже отремонтированы по новому стандарту.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«Мы выполнили программу модернизации амбулаторного фонда столицы уже на 40%», — прокомментировала заместитель мэра Анастасия Ракова.

Общая площадь обновлённых медучреждений на данный момент составляет более 270 тыс. кв. м.

Также в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области рассказали о ходе работ по возведению центра общей врачебной практики в деревне Судниково под Волоколамском. Об этом сообщает телеканал «360».

В настоящее время ведутся работы по планировке территории, подготовке основания под устройство фундамента. Сдать объект планируется в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Черёмушки в апреле этого года после реконструкции открылась взрослая поликлиника.