В Москве 80 поликлиник отремонтировали по новому стандарту
- РИА Новости
Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
«Мы выполнили программу модернизации амбулаторного фонда столицы уже на 40%», — прокомментировала заместитель мэра Анастасия Ракова.
Общая площадь обновлённых медучреждений на данный момент составляет более 270 тыс. кв. м.
Также в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области рассказали о ходе работ по возведению центра общей врачебной практики в деревне Судниково под Волоколамском. Об этом сообщает телеканал «360».
В настоящее время ведутся работы по планировке территории, подготовке основания под устройство фундамента. Сдать объект планируется в начале 2024 года.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Черёмушки в апреле этого года после реконструкции открылась взрослая поликлиника.