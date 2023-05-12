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В Москве 80 поликлиник отремонтировали по новому стандарту

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В Москве модернизировали 40% поликлиник. В программу реконструкции включено 200 медицинских учреждений, 80 из них уже отремонтированы по новому стандарту.
В Москве 80 поликлиник отремонтировали по новому стандарту
  • РИА Новости

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«Мы выполнили программу модернизации амбулаторного фонда столицы уже на 40%», — прокомментировала заместитель мэра Анастасия Ракова.

Общая площадь обновлённых медучреждений на данный момент составляет более 270 тыс. кв. м.

Также в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области рассказали о ходе работ по возведению центра общей врачебной практики в деревне Судниково под Волоколамском. Об этом сообщает телеканал «360».

В настоящее время ведутся работы по планировке территории, подготовке основания под устройство фундамента. Сдать объект планируется в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Черёмушки в апреле этого года после реконструкции открылась взрослая поликлиника.

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