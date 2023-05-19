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Специалист по коммуникациям Асадова отметила важность дружественной атмосферы на работе

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Эксперт по коммуникациям, бренд-стратег, основатель PR бюро AsadovaCOM Гаянэ Асадова рассказала, что дружественная атмосфера в рабочем коллективе помогает повысить эффективность сотрудников и избежать конфликтов.
Специалист по коммуникациям Асадова отметила важность дружественной атмосферы на работе
  • Gettyimages.ru

Важно быть приветливыми, относиться к коллегам с уважением, уметь слышать друг друга и поддерживать, отметила Асадова в беседе с «Газетой.Ru».

Она посоветовала руководителям не дистанцироваться от сотрудников и не использовать слишком официальный стиль в переписках.

«Руководители должны рассказывать о делах компании своим сотрудникам, делиться планами о дальнейшем развитии. Если подчинённые не будут введены в курс дела, это приведёт к распространению слухов из различных сторонних источников», — добавила Асадова.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.

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