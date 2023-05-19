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Дерматолог Антонова посоветовала не удалять родинки самостоятельно

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Дерматолог-онколог Ольга Антонова предупредила, что некоторые негативные воздействия могут способствовать перерождению родинки в меланому и другие виды рака кожи.
Дерматолог Антонова посоветовала не удалять родинки самостоятельно
  • Gettyimages.ru

В первую очередь речь идёт о солнечных лучах. Доказано, что УФ-излучение крайне опасно для кожи, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

Врач посоветовала, находясь под солнцем, каждые два-три часа наносить на открытые участки кожи солнцезащитный крем.

Антонова предупредила об опасности травмирования новообразований. По её словам, их ни в коем случае нельзя пытаться удалять самостоятельно, в том числе с помощью народных методов, например, чистотелом.

Ранее иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU предупредил, что клещи являются переносчиками более 30 заболеваний, помимо энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма).

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