Дерматолог Антонова посоветовала не удалять родинки самостоятельно

Дерматолог-онколог Ольга Антонова предупредила, что некоторые негативные воздействия могут способствовать перерождению родинки в меланому и другие виды рака кожи.

В первую очередь речь идёт о солнечных лучах. Доказано, что УФ-излучение крайне опасно для кожи, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

Врач посоветовала, находясь под солнцем, каждые два-три часа наносить на открытые участки кожи солнцезащитный крем.

Антонова предупредила об опасности травмирования новообразований. По её словам, их ни в коем случае нельзя пытаться удалять самостоятельно, в том числе с помощью народных методов, например, чистотелом.

Ранее иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU предупредил, что клещи являются переносчиками более 30 заболеваний, помимо энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма).