Гладков: пострадавший при обстреле села в Белгородской области находится в реанимации
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Находится в больнице в городе Белгороде. В реанимации. Сергей Павлович в сознании, общается с медиками», — написал Гладков во «ВКонтакте».
Он уточнил, что пострадавший получил множественные ранения в результате обстрела.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подробности обстрела села Нижнее Берёзово, в результате которого погибли два человека.