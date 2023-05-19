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Гладков: пострадавший при обстреле села в Белгородской области находится в реанимации

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Пострадавший в результате украинского обстрела села Нижнее Берёзово Белгородской области мирный житель находится в реанимации в больнице Белгорода.
Гладков: пострадавший при обстреле села в Белгородской области находится в реанимации
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Находится в больнице в городе Белгороде. В реанимации. Сергей Павлович в сознании, общается с медиками», — написал Гладков во «ВКонтакте».

Он уточнил, что пострадавший получил множественные ранения в результате обстрела.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подробности обстрела села Нижнее Берёзово, в результате которого погибли два человека.

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