Гладков рассказал об обстреле Белгородской области, при котором погибли два человека
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Он отметил, что село было обстреляно из РСЗО БМ-21 «Град».
«Погибли люди — женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, муж погибшей доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.
Губернатор добавил, что также было обстреляно село Маломихайловка, пострадавших нет.
Ранее стало известно, что мирный житель в селе Черемошное Белгородской области пострадал при подрыве мины «Лепесток».