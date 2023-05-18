Гладков рассказал об обстреле Белгородской области, при котором погибли два человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подробности обстрела села Нижнее Берёзово, в результате которого погибли два человека.

Он отметил, что село было обстреляно из РСЗО БМ-21 «Град».

«Погибли люди — женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, муж погибшей доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Губернатор добавил, что также было обстреляно село Маломихайловка, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что мирный житель в селе Черемошное Белгородской области пострадал при подрыве мины «Лепесток».