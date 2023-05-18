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Инфекционист Вознесенский прокомментировал ситуацию с птичьим гриппом

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский высказался о ситуации с птичьим гриппом.
Инфекционист Вознесенский прокомментировал ситуацию с птичьим гриппом
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Garrard Beck

«Вирус гриппа птиц — потенциальный источник нового вируса для человека. Ключевое слово — «потенциальный». На сегодняшний день вирус гриппа птиц не вызывает массового заболевания ни в одной стране и ни на одном континенте», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Со своей стороны, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с сайтом kp.ru отметил, что в случае обнаружения мёртвой птицы ни в коем случае нельзя её трогать или позволять приближаться к ней своим домашним животным.

«С живыми птицами — утками, чайками и т. д. — тоже не стоит контактировать, в том числе кормить их с рук», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в 11 районах столицы карантин в связи с птичьим гриппом.

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