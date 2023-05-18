В связанных с работой ситуациях россияне чаще всего опасаются увольнения и невыплаты зарплаты

В компании SuperJob провели исследование, в ходе которого выяснилось, что у россиян стало меньше страхов, связанных с трудовыми вопросами. Тем не менее они по-прежнему опасаются увольнения и невыплаты заработной платы.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, увольнения опасаются 9% респондентов, задержки или невыплаты зарплаты — 5%, страх перед руководством испытывают 4% работников. Ещё 2% в числе опасений, связанных с работой, назвали недооценённость, нестабильность и банкротство компании.

У шести из десяти опрошенных нет никаких страхов, связанных с работой (61%).

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.