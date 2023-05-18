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Иммунолог Крючков: клещи могут быть переносчиками порядка 30 опасных заболеваний

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Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что клещи являются переносчиками более 30 заболеваний, помимо энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма).
Иммунолог Крючков: клещи могут быть переносчиками порядка 30 опасных заболеваний
  • РИА Новости

В числе наиболее опасных заболеваний после энцефалита и боррелиоза специалист назвал сыпной и возвратный тиф, риккетсиозы. Он также отметил, что клещи могут быть переносчиками чумы, но такие случаи крайне редки.

«По чуме у нас очень мало заболеваемости. Она только в определённых узких регионах», — уточнил иммунолог в разговоре с URA.RU.

По его словам, основными переносчиками этого заболевания в природе являются грызуны и блохи.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, кто входит в группы риска по сибирской язве.

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