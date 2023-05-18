Иммунолог Крючков: клещи могут быть переносчиками порядка 30 опасных заболеваний
- РИА Новости
В числе наиболее опасных заболеваний после энцефалита и боррелиоза специалист назвал сыпной и возвратный тиф, риккетсиозы. Он также отметил, что клещи могут быть переносчиками чумы, но такие случаи крайне редки.
«По чуме у нас очень мало заболеваемости. Она только в определённых узких регионах», — уточнил иммунолог в разговоре с URA.RU.
По его словам, основными переносчиками этого заболевания в природе являются грызуны и блохи.
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