Иммунолог Крючков: клещи могут быть переносчиками порядка 30 опасных заболеваний

Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что клещи являются переносчиками более 30 заболеваний, помимо энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма).

В числе наиболее опасных заболеваний после энцефалита и боррелиоза специалист назвал сыпной и возвратный тиф, риккетсиозы. Он также отметил, что клещи могут быть переносчиками чумы, но такие случаи крайне редки.

«По чуме у нас очень мало заболеваемости. Она только в определённых узких регионах», — уточнил иммунолог в разговоре с URA.RU.

По его словам, основными переносчиками этого заболевания в природе являются грызуны и блохи.

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