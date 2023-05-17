Пульмонолог Терещенко рассказала об основных симптомах бронхиолита

Кандидат медицинских наук, врач педиатр-пульмонолог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова Марина Терещенко рассказала, что острый бронхиолит — это воспаление мелких бронхов и бронхиол. Он развивается в основном у детей на первом году жизни на фоне ОРВИ.

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«Острый бронхиолит можно рассматривать как вариант течения обструктивного бронхита, при котором поражаются малые дыхательные пути», — уточнила Терещенко в беседе с газетой «Известия». По её словам, в результате нарушается нормальный газообмен лёгких, развивается дыхательная недостаточность. Среди характерных признаков — температура, сонливость, потеря аппетита, появление одышки, кашля. Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.