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Пульмонолог Терещенко рассказала об основных симптомах бронхиолита

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Кандидат медицинских наук, врач педиатр-пульмонолог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова Марина Терещенко рассказала, что острый бронхиолит — это воспаление мелких бронхов и бронхиол. Он развивается в основном у детей на первом году жизни на фоне ОРВИ.
Пульмонолог Терещенко рассказала об основных симптомах бронхиолита
  • Gettyimages.ru
  • © Moyo Studio

«Острый бронхиолит можно рассматривать как вариант течения обструктивного бронхита, при котором поражаются малые дыхательные пути», — уточнила Терещенко в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в результате нарушается нормальный газообмен лёгких, развивается дыхательная недостаточность.

Среди характерных признаков — температура, сонливость, потеря аппетита, появление одышки, кашля.

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