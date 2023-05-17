Пульмонолог Терещенко рассказала об основных симптомах бронхиолита
- Gettyimages.ru
- © Moyo Studio
«Острый бронхиолит можно рассматривать как вариант течения обструктивного бронхита, при котором поражаются малые дыхательные пути», — уточнила Терещенко в беседе с газетой «Известия».
По её словам, в результате нарушается нормальный газообмен лёгких, развивается дыхательная недостаточность.
Среди характерных признаков — температура, сонливость, потеря аппетита, появление одышки, кашля.
Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.