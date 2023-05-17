Невролог Сивоконева рассказала о причинах утренних болей в спине и шее

Врач-невролог АО «Медицина» Екатерина Сивоконева заявила, что спина и шея могут болеть по утрам из-за хронических дегенеративных изменений в позвоночнике, а также на фоне инфекционных заболеваний и эндокринных нарушений.

«Чтобы достоверно определить природу болей, необходимо обратиться к специалистам разного профиля: неврологу, ревматологу, кардиологу, эндокринологу, онкологу. Только после комплексного обследования можно начинать лечение», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, снять боль самостоятельно можно с помощью упражнений для укрепления мышц спины и шеи.

Для профилактики Сивоконева посоветовала избегать сквозняков, переохлаждения, чрезмерного напряжения шеи и спины.

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