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Невролог Сивоконева рассказала о причинах утренних болей в спине и шее

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Врач-невролог АО «Медицина» Екатерина Сивоконева заявила, что спина и шея могут болеть по утрам из-за хронических дегенеративных изменений в позвоночнике, а также на фоне инфекционных заболеваний и эндокринных нарушений.
Невролог Сивоконева рассказала о причинах утренних болей в спине и шее
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/Frederic Cirou

«Чтобы достоверно определить природу болей, необходимо обратиться к специалистам разного профиля: неврологу, ревматологу, кардиологу, эндокринологу, онкологу. Только после комплексного обследования можно начинать лечение», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, снять боль самостоятельно можно с помощью упражнений для укрепления мышц спины и шеи.

Для профилактики Сивоконева посоветовала избегать сквозняков, переохлаждения, чрезмерного напряжения шеи и спины.

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