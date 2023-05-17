Невролог Сивоконева рассказала о причинах утренних болей в спине и шее
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«Чтобы достоверно определить природу болей, необходимо обратиться к специалистам разного профиля: неврологу, ревматологу, кардиологу, эндокринологу, онкологу. Только после комплексного обследования можно начинать лечение», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, снять боль самостоятельно можно с помощью упражнений для укрепления мышц спины и шеи.
Для профилактики Сивоконева посоветовала избегать сквозняков, переохлаждения, чрезмерного напряжения шеи и спины.
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