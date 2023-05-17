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МВД объявило в розыск соучастника убийства военкора Татарского Юрия Денисова

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МВД России объявило в розыск члена украинской диверсионно-террористической группы Юрия Денисова — соучастника убийства военного журналиста Владлена Татарского.
МВД объявило в розыск соучастника убийства военкора Татарского Юрия Денисова
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

«Разыскивается по статье УК Российской Федерации», — говорится в базе ведомства. 

Статья, по которой ведётся розыск, не указана.

Ранее Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов Дарью Трепову, обвиняемую по делу о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Также сообщалось, что в центре Нижнего Новгорода открыли мурал в честь Владлена Татарского.

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