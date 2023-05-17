МВД объявило в розыск соучастника убийства военкора Татарского Юрия Денисова
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
«Разыскивается по статье УК Российской Федерации», — говорится в базе ведомства.
Статья, по которой ведётся розыск, не указана.
Ранее Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов Дарью Трепову, обвиняемую по делу о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.
Также сообщалось, что в центре Нижнего Новгорода открыли мурал в честь Владлена Татарского.