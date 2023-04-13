В центре Нижнего Новгорода открыли мурал в честь Владлена Татарского

В центре Нижнего Новгорода открыли мурал, посвящённый военному корреспонденту Владлену Татарскому. Портрет появился на стене четырёхэтажного здания по инициативе штаба Захара Прилепина.

Автор мурала — художник-монументалист, преподаватель Строгановской академии Юрий Козловский.

Также в рамках встречи обновлённого штаба Захара Прилепина в Нижнем Новгороде прошла презентация культурного центра «Традиция» и его регионального представительства «Центра Пешков».

Этот федеральный проект направлен на патриотизацию культуры, выявление творческих деятелей культуры, которые поддерживают СВО, и развитие культуры и искусства в целом.

Культурный центр «Традиция» призван стать местом притяжения настоящих патриотов своего Отечества, площадкой для реализации их самых смелых замыслов в разрезе культуры и искусства, а также способен стать трамплином для самых талантливых.

Теракт, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.