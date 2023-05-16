В Верхней Пышме стоматологи сломали челюсть пенсионерке при удалении зуба
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Инцидент произошёл 10 мая, рассказала родственница пострадавшей в интервью телеканалу «360».
«Бабушка говорит: «Били молотком, вдвоём держали. Я кричала, говорила, что мне больно, но они продолжали это делать». Видимо, пока не сломали челюсть», — поделилась она.
После ЧП пенсионерку прооперировали в госпитале Екатеринбурга. Трещина от перелома у неё оказалась настолько обширной, что медикам пришлось устанавливать пластины.
Отмечается, что в связи с инцидентом родственники пострадавшей написали жалобу в Минздрав, в перспективе они планируют обратиться в суд.
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