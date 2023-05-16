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В Верхней Пышме стоматологи сломали челюсть пенсионерке при удалении зуба

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В Верхней Пышме (Свердловская область) 85-летней пенсионерке стоматологи сломали челюсть при попытке удалить зуб.
В Верхней Пышме стоматологи сломали челюсть пенсионерке при удалении зуба
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Инцидент произошёл 10 мая, рассказала родственница пострадавшей в интервью телеканалу «360».

«Бабушка говорит: «Били молотком, вдвоём держали. Я кричала, говорила, что мне больно, но они продолжали это делать». Видимо, пока не сломали челюсть», — поделилась она.

После ЧП пенсионерку прооперировали в госпитале Екатеринбурга. Трещина от перелома у неё оказалась настолько обширной, что медикам пришлось устанавливать пластины.

Отмечается, что в связи с инцидентом родственники пострадавшей написали жалобу в Минздрав, в перспективе они планируют обратиться в суд.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Сумгаите (Азербайджан) тренер по дзюдо и самбо во время тренировки сломал шею семилетнему ребёнку, в результате чего тот скончался.

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