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Глава Минздрава ЛНР: угрозы жизни врио главы МВД республики Корнета нет

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Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет находится в тяжёлом состоянии после покушения, но угрозы его жизни нет.

Об этом рассказала министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Её слова приводит ТАСС.

По её словам, вчера Корнету провели полостную операцию.

«После выхода из наркоза находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает», — заявила министр.

Пащенко также рассказала, что всего в медучреждениях находятся восемь пострадавших в результате взрыва.

Ранее сообщалось, что Корнет получил ранения при взрыве в центре города.

СК возбудил дело по факту покушения на жизнь Корнета.

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