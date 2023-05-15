В СК России сообщили о возбуждении дела по факту покушения на жизнь врио главы МВД ЛНР

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на жизнь временно исполняющего обязанности главы МВД ЛНР Игоря Корнета. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Следственными органами СУСК РФ по ЛНР возбуждено уголовное дело», — говорится в заявлении.

Отмечается, что дело завели по признакам преступления «покушение на убийство», «незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее стало известно, что Корнет получил ранения при взрыве в центре города, он находится в реанимации после покушения.

Позднее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что, по уточнённым данным, семь человек пострадали в результате взрыва в центре Луганска.