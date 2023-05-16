ТАСС: глава МВД ЛНР Игорь Корнет находится в сознании

Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Корнет уже находится в сознании после ранения в результате совершённого на него покушения в Луганске.

РИА Новости

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Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах. «Он в сознании», — сказал собеседник. Ранее сообщалось, что Корнет получил ранения при взрыве в центре города. Согласно последним данным, он находился в реанимации после покушения.