ТАСС: глава МВД ЛНР Игорь Корнет находится в сознании
Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Корнет уже находится в сознании после ранения в результате совершённого на него покушения в Луганске.
- РИА Новости
- © Александра Хрусталь
Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах.
«Он в сознании», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что Корнет получил ранения при взрыве в центре города. Согласно последним данным, он находился в реанимации после покушения.
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