Врач Кондрахин назвал плохую экологию одним из факторов развития болезней лёгких

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин перечислил факторы, которые могут спровоцировать возникновение заболеваний лёгких.

Курение остаётся одной из главных причин болезней лёгких, подчеркнул специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Кстати, последние исследования свидетельствуют, что курение вейпов и электронных сигарет в большей степени вредит здоровью, чем потребление традиционного табака, добавил Кондрахин.

Вместе с тем к числу негативных факторов, из-за которых могут возникать соответствующие проблемы, врач отнёс хронические инфекционные заболевания лёгких (например, бронхит) и плохую экологическую обстановку.

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