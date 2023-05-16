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Врач Кондрахин назвал плохую экологию одним из факторов развития болезней лёгких

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Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин перечислил факторы, которые могут спровоцировать возникновение заболеваний лёгких.
Врач Кондрахин назвал плохую экологию одним из факторов развития болезней лёгких
  • Gettyimages.ru
  • © alvarez

Курение остаётся одной из главных причин болезней лёгких, подчеркнул специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Кстати, последние исследования свидетельствуют, что курение вейпов и электронных сигарет в большей степени вредит здоровью, чем потребление традиционного табака, добавил Кондрахин.

Вместе с тем к числу негативных факторов, из-за которых могут возникать соответствующие проблемы, врач отнёс хронические инфекционные заболевания лёгких (например, бронхит) и плохую экологическую обстановку.

Ранее хирург-флеболог Виктор Пасов в интервью Nation News рассказал, кто предрасположен к тромбозам.

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