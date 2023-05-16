Психолог Лобанова отметила, что хандру от депрессии отличает длительность

Медицинский психолог, нейропсихолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова рассказала, чем сезонная хандра отличается от депрессии.

Хандра часто бывает сезонной и обуславливаться переходами, связанными с погодой и накопившейся усталостью, объяснила специалист «Известиям».

Депрессия — более тяжёлое состояние, которое может сопровождаться целым рядом неприятных симптомов, таких как нарушение сна, угнетённость настроения, заторможенность, тревожность, ощущение сдавленности в груди, головные боли и других.

Депрессию отличает от хандры длительность. С этим состоянием очень трудно справиться без помощи специалиста, заключила Лобанова.

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