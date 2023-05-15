СК России предъявил обвинение супругу Елены Блиновской

Следственный комитет России предъявил обвинение супругу блогера Елены Блиновской в дроблении бизнеса.

Уточняется, что Блиновский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение от уплаты налогов), а также п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК России (отмывание денежных средств в особо крупном размере).

По данным следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, и для этого привлекла своего супруга и других неустановленных лиц.

«Действуя согласно отведённой им преступной роли, они привлекли подконтрольных (аффилированных) индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, для дальнейшего ведения деятельности через целенаправленное формальное «дробление» бизнеса с целью занижения доходов путём распределения их на взаимозависимых (подконтрольных) лиц», — говорится в сообщении СК России.

Следствие будет ходатайствовать об избрании Блиновскому меры пресечения.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее сообщил, что блогер Елена Блиновская в рамках уголовного дела выплатила только 10 млн рублей из более чем 918 млн рублей неуплаченных налогов.

Также поступала информация, что Елену Блиновскую могут отправить в СИЗО из-за деятельности кураторов её марафонов.