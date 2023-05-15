Суд Новосибирска арестовал подростков по обвинению в диверсии на железной дороге

Ленинский райсуд Новосибирска арестовал на два месяца трёх школьников, обвиняемых в диверсии 23 апреля на железной дороге — речь идёт о поджоге релейного шкафа.

«Постановлением суда от 15 мая 2023 года ходатайство следователя удовлетворено, Веселову К.П. (один из подростков. — RT) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 12 июля 2023 года», — приводит сообщение РИА Новости.

Аналогичные решения были приняты в отношении его товарищей.

Школьников обвинили в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 281 УК России.

Ленинский районный суд Новосибирска также заключил под стражу обвиняемого в совершении диверсии на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала трёх подозреваемых в попытке диверсии на железнодорожном перегоне в Челябинской области.