Суд Новосибирска арестовал подростков по обвинению в диверсии на железной дороге
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«Постановлением суда от 15 мая 2023 года ходатайство следователя удовлетворено, Веселову К.П. (один из подростков. — RT) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 12 июля 2023 года», — приводит сообщение РИА Новости.
Аналогичные решения были приняты в отношении его товарищей.
Школьников обвинили в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 281 УК России.
Ленинский районный суд Новосибирска также заключил под стражу обвиняемого в совершении диверсии на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова.
Ранее Федеральная служба безопасности задержала трёх подозреваемых в попытке диверсии на железнодорожном перегоне в Челябинской области.