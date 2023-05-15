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В Новосибирске арестовали фигуранта дела о поджоге Су-24 на авиазаводе

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Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу обвиняемого в совершении диверсии на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова.
В Новосибирске арестовали фигуранта дела о поджоге Су-24 на авиазаводе
  • РИА Новости

«Скоробогатову В.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — приводит сообщение РИА Новости.

Скоробогатов обвиняется в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК России.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала трёх подозреваемых в попытке диверсии на железнодорожном перегоне в Челябинской области.

Также пресс-служба Южного военного округа проинформировала, что в Новороссийске часовой задержал нарушителя, пытавшегося проникнуть на охраняемый объект.

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