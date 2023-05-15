Кардиолог Гришина посоветовала чаще измерять артериальное давление в жару
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Магнитные бури, изменения погоды могут влиять на показатели артериального давления, заявила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Так, она посоветовала чаще контролировать давление в период межсезонья и в жару во избежание резких скачков и опасных последствий для организма.
«Я всегда пациентам рекомендую, когда наступает жаркий период, чаще контролировать давление. Иногда, когда сосуды расширяются в жару, давление может чрезмерно снижаться, нам приходится корректировать гипотензивную терапию и несколько уменьшать дозы», — отметила Гришина.
Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.