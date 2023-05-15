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Кардиолог Гришина посоветовала чаще измерять артериальное давление в жару

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Заведующая кардиологическим отделением ГКБ имени Плетнёва Наталья Гришина посоветовала метеозависимым людям контролировать давление в жаркую погоду, чтобы корректировать приём лекарственных препаратов.
Кардиолог Гришина посоветовала чаще измерять артериальное давление в жару
  • Gettyimages.ru

Магнитные бури, изменения погоды могут влиять на показатели артериального давления, заявила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Так, она посоветовала чаще контролировать давление в период межсезонья и в жару во избежание резких скачков и опасных последствий для организма.

«Я всегда пациентам рекомендую, когда наступает жаркий период, чаще контролировать давление. Иногда, когда сосуды расширяются в жару, давление может чрезмерно снижаться, нам приходится корректировать гипотензивную терапию и несколько уменьшать дозы», — отметила Гришина.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.

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