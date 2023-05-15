Российским вузам рекомендовали не допускать на занятия студентов и сотрудников с признаками ОРВИ и с высыпаниями на коже.

Об этом сообщили в Минобрнауки.

«Университетам следует не допускать к посещению занятий студентов и сотрудников с признаками острых респираторных вирусных инфекций и с высыпаниями на коже», — говорится в сообщении.

Медработникам в вузах и администрации поручили организовать сбор данных об имеющихся прививках против кори.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России от кори привиты 97% детей.

Кроме того, Попова сообщила, что в ходе кампании по подчищающей противокоревой иммунизации в России удалось привить порядка 500 тыс. человек.