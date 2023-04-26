В России в ходе подчищающей иммунизации от кори привили около 500 тысяч человек

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что в ходе кампании по подчищающей противокоревой иммунизации в России удалось привить порядка 500 тыс. человек.

«На сегодняшний день в рамках подчищающей иммунизации привито уже порядка полумиллиона человек дополнительно, и мы эту работу продолжаем и должны за следующий месяц привить значительную часть ещё людей, которые пока, по нашим данным, иммунитета не имеют», — цитирует её ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что симптомы кори в первые несколько дней болезни похожи на ОРВИ. Охват иммунизацией против кори в среднем в России составляет более 95%.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с НСН заявил о важности вакцинации от кори.