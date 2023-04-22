Роспотребнадзор: симптомы кори в первые дни болезни похожи на ОРВИ

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Симптомы кори в первые несколько дней болезни похожи на ОРВИ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор: симптомы кори в первые дни болезни похожи на ОРВИ
  • РИА Новости

«В самом начале, в катаральном периоде болезни, который продолжается три-четыре дня, симптомы кори сходны с проявлениями ОРВИ и ОРЗ», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что пациентов беспокоят повышенная температура, кашель, насморк, першение или болезненность в горле.

Однако при кори в первые дни болезни состояние ухудшается: нарастает слабость, появляются отечность век, светобоязнь и слезотечение.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что охват иммунизацией против кори в среднем в России составляет более 95%.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с НСН заявил о важности вакцинации от кори.

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