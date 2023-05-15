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ЦБ России хочет усилить ответственность блогеров и Telegram-каналов за инвестсоветы

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ЦБ России выступает за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и Telegram-каналов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в последнее время люди всё чаще стали следовать различным советам Telegram-каналов, часто анонимных, а также абсолютно неизвестных людей.

«В результате они сталкиваются с финансовыми потерями, мошенничеством», — говорится в сообщении.

В связи с этим в ЦБ заявили о необходимости усиления ответственности за незаконные инвестиционные советы.

«Потому что последствия их близки к злоупотреблению правом», — ответили в ведомстве.

Ранее блогеру Дарье Зотеевой (Инстасамка) заблокировали счета на время проверки со стороны ФНС и правоохранительных органов.

Также сообщалось, что блогер Елена Блиновская выплатила только 10 млн рублей налоговой задолженности в рамках дела.

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