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Врач-онколог Вахабова заявила, что пожилые люди имеют наивысший риск развития рака

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Врач Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова рассказала, что пожилые люди более остальных подвержены развитию рака.

Об этом информирует «Российская газета».

В статье отмечается, что с возрастом иммунитет становится слабее. В связи с этим Вахабова рекомендует после 50 лет регулярно проходить медицинские осмотры.

Кроме пожилых людей, по мнению врача, наивысший риск появления опухоли также имеют курильщики.

«Табачный дым негативно влияет на весь организм в целом, поэтому у них в принципе повышен риск развития раковой опухоли любого типа», — сказала врач.

На третьем месте по риску находятся люди с генетической предрасположенностью к развитию рака.

Также Вахабова отметила людей, которые контактируют с токсичными или радиоактивными веществами.

Замыкают пятёрку предрасположенных к появлению рака люди, которые страдают от таких заболеваний, как ВПЧ, вирус Эпштейна-Барр, а также гепатиты В и С.

Ранее онколог Астраханцев рассказал, что о раке могут свидетельствовать резкое снижение веса и слабость.

Диетолог Михалёва, в свою очередь, заявила, что синдром хронической усталости может быть признаком рака.

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