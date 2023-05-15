Врач-онколог Вахабова заявила, что пожилые люди имеют наивысший риск развития рака
Об этом информирует «Российская газета».
В статье отмечается, что с возрастом иммунитет становится слабее. В связи с этим Вахабова рекомендует после 50 лет регулярно проходить медицинские осмотры.
Кроме пожилых людей, по мнению врача, наивысший риск появления опухоли также имеют курильщики.
«Табачный дым негативно влияет на весь организм в целом, поэтому у них в принципе повышен риск развития раковой опухоли любого типа», — сказала врач.
На третьем месте по риску находятся люди с генетической предрасположенностью к развитию рака.
Также Вахабова отметила людей, которые контактируют с токсичными или радиоактивными веществами.
Замыкают пятёрку предрасположенных к появлению рака люди, которые страдают от таких заболеваний, как ВПЧ, вирус Эпштейна-Барр, а также гепатиты В и С.
Ранее онколог Астраханцев рассказал, что о раке могут свидетельствовать резкое снижение веса и слабость.
Диетолог Михалёва, в свою очередь, заявила, что синдром хронической усталости может быть признаком рака.