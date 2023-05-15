Врач-онколог Вахабова заявила, что пожилые люди имеют наивысший риск развития рака

Врач Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова рассказала, что пожилые люди более остальных подвержены развитию рака.

Об этом информирует «Российская газета».

В статье отмечается, что с возрастом иммунитет становится слабее. В связи с этим Вахабова рекомендует после 50 лет регулярно проходить медицинские осмотры.

Кроме пожилых людей, по мнению врача, наивысший риск появления опухоли также имеют курильщики.

«Табачный дым негативно влияет на весь организм в целом, поэтому у них в принципе повышен риск развития раковой опухоли любого типа», — сказала врач.

На третьем месте по риску находятся люди с генетической предрасположенностью к развитию рака.

Также Вахабова отметила людей, которые контактируют с токсичными или радиоактивными веществами.

Замыкают пятёрку предрасположенных к появлению рака люди, которые страдают от таких заболеваний, как ВПЧ, вирус Эпштейна-Барр, а также гепатиты В и С.

Ранее онколог Астраханцев рассказал, что о раке могут свидетельствовать резкое снижение веса и слабость.

Диетолог Михалёва, в свою очередь, заявила, что синдром хронической усталости может быть признаком рака.