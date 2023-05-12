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Диетолог Михалёва: синдром хронической усталости может быть признаком рака

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала, как проявляется синдром хронической усталости (СХУ) и кто ему подвержен.
Диетолог Михалёва: синдром хронической усталости может быть признаком рака
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Чаще всего это состояние встречается в возрасте 40—59 лет. В основном от него страдают женщины, причём всех возрастных категорий (60—85% от общего числа заболевших), сообщила врач «Известиям».

По её словам, СХУ характеризуется постоянным чувством слабости и патологической утомляемости без определённой причины, но может сопровождаться и другими симптомами, такими как нарушение внимания, снижение памяти, боли, тахикардия и нарушения сна.

Причины СХУ недостаточно изучены, но определённую роль могут играть генетическая предрасположенность, хронические вирусные инфекции и нарушения в иммунной, нейроэндокринной и других системах организма.

«Бывает, что синдром является проявлением онкологического, эндокринного, ревматологического заболевания. Поэтому при появлении таких жалоб необходимо пройти обследование», — заключила Михалёва.

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