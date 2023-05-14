Пресс-служба: врачи рассматривают вопрос о дополнительной операции для Прилепина
- РИА Новости
«Врачи продолжают диагностику и наблюдение, рассматривается вопрос о возможном ещё одном оперативном вмешательстве в целях скорейшего восстановления», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что состояние Прилепина стабильное, по рекомендации врачей он находится в палате интенсивной терапии.
6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина взорван в Нижегородской области.
В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.
11 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы стоят за покушением на Прилепина.