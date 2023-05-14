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Пресс-служба: врачи рассматривают вопрос о дополнительной операции для Прилепина

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Писателю Захару Прилепину может понадобиться ещё одна операция, сообщает его пресс-служба.
Пресс-служба: врачи рассматривают вопрос о дополнительной операции для Прилепина
  • РИА Новости

«Врачи продолжают диагностику и наблюдение, рассматривается вопрос о возможном ещё одном оперативном вмешательстве в целях скорейшего восстановления», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что состояние Прилепина стабильное, по рекомендации врачей он находится в палате интенсивной терапии.

6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина взорван в Нижегородской области.

В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

11 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы стоят за покушением на Прилепина.

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