Состояние Прилепина после покушения остаётся стабильным

Состояние сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», писателя Захара Прилепина остаётся стабильным, он находится в палате интенсивной терапии. Об этом сообщили в пресс-службе писателя.

«Состояние Захара Прилепина стабильное, по рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что писателю могут провести ещё одну операцию для скорейшего восстановления.

Ранее стало известно, что Прилепин намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции на Украине после восстановления.

6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина взорван в Нижегородской области.

В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

11 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы стоят за покушением на Прилепина.