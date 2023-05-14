Состояние Прилепина после покушения остаётся стабильным
- РИА Новости
«Состояние Захара Прилепина стабильное, по рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии», — приводит РИА Новости его слова.
Отмечается, что писателю могут провести ещё одну операцию для скорейшего восстановления.
Ранее стало известно, что Прилепин намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции на Украине после восстановления.
6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина взорван в Нижегородской области.
В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.
11 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы стоят за покушением на Прилепина.