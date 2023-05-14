Прилепин планирует вернуться в зону спецоперации после восстановления
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Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе писателя.
«Несмотря на всё произошедшее, Захар Прилепин снова планирует вернуться на фронт после восстановления», — сказали там.
По словам собеседника агентства, на восстановление Прилепина уйдёт минимум полгода.
6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.
В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.
11 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы стоят за покушением на Прилепина.