Прилепин планирует вернуться в зону спецоперации после восстановления

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции на Украине после восстановления.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе писателя.

«Несмотря на всё произошедшее, Захар Прилепин снова планирует вернуться на фронт после восстановления», — сказали там.

По словам собеседника агентства, на восстановление Прилепина уйдёт минимум полгода.

6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.

В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

11 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы стоят за покушением на Прилепина.