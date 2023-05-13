Эксперт «Лаборатории Касперского» Тушканов: мошенники стали применять нейросети и дипфейки
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Об этом рассказал ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.
«Было много случаев, когда мошенники создавали дипфейки, чтобы писать посты в социальных сетях со ссылкой на мошенническую страницу», — цитирует его РИА Новости.
Тушканов отметил, что мошенники также активно применяют в своей работе нейросети.
Ранее юрист Иван Соловьёв в беседе с RT предостерёг от звонков мошенников с кода 977 для перевода средств на счёт.
Соловьёв также рассказал, что телефонные мошенники продолжают совершенствовать способы обмана. По его словам, новая схема касается жителей Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и отдалённых регионов северо-запада страны.