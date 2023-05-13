Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Эксперт «Лаборатории Касперского» Тушканов: мошенники стали применять нейросети и дипфейки

Короткая ссылка
Мошенники используют в своих схемах нейросети и дипфейки.
Эксперт «Лаборатории Касперского» Тушканов: мошенники стали применять нейросети и дипфейки
  • Gettyimages.ru
  • © Duncan Smith

Об этом рассказал ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

«Было много случаев, когда мошенники создавали дипфейки, чтобы писать посты в социальных сетях со ссылкой на мошенническую страницу», — цитирует его РИА Новости.

Тушканов отметил, что мошенники также активно применяют в своей работе нейросети.

Ранее юрист Иван Соловьёв в беседе с RT предостерёг от звонков мошенников с кода 977 для перевода средств на счёт.

Соловьёв также рассказал, что телефонные мошенники продолжают совершенствовать способы обмана. По его словам, новая схема касается жителей Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и отдалённых регионов северо-запада страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить