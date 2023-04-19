Юрист Соловьёв: мошенники стали звонить жителям Дальнего Востока и Сибири с новой схемой

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, что телефонные мошенники продолжают совершенствовать способы обмана. По его словам, новая схема касается жителей Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и отдалённых регионов северо-запада страны.

«Мошенник представляется сотрудником управления МВД по городу Москве и сообщает, что человек проходит свидетелем по делу о подделке доверенности, с помощью которой была осуществлена попытка взять кредит. На первом этапе обманщик старается получить максимальное количество персональных данных гражданина. Сначала путём «сверки данных», уточнения нюансов. После этого поддельная доверенность, естественно, оказывается выписана от имени человека с аналогичными потенциальной жертве данными», — отметил он.

Но самое главное впереди. Поскольку человек «пока» является свидетелем, то должен максимально идти навстречу «сотруднику», иначе придётся его вызвать в Москву для дачи показаний и участия в следственных действиях, объяснил Соловьёв.

«Конечно, повесткой и, конечно, за счёт гражданина. Поскольку мало кому хочется тратить деньги на проезд и претерпевать неудобства, связанные с поездкой в столицу, люди начинают содействовать «полицейскому». А далее всё идёт по уже давно апробированной схеме: проверка счёта «свидетеля», контрольный перевод денег, чтобы подтвердить, что это не он преступник, получение финансовой личной информации и похищение денег со счёта, взятие зеркального кредита», — предупредил юрист.

Как пояснил Соловьёв, не стоит вестись на такие уловки мошенников. Он напомнил, что расходы, связанные с явкой свидетеля к месту производства процессуальных действий и проживанием, возмещаются по постановлению дознавателя, следователя, прокурора или судьи.

«Кроме того, полицейские могут попросить своих коллег из другого региона провести опрос и составить необходимые бумаги. Но всё это происходит не по телефону, а в помещении органа внутренних дел. Будьте бдительны!» — заключил собеседник RT.

Ранее юрист Иван Соловьёв предостерёг от звонков мошенников с кода 977 для перевода средств на счёт.