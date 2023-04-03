Юрист Соловьёв предостерёг о звонках мошенников с кода 977 для перевода средств на счёт
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«Звонок поступает в мессенджер с телефонного номера с кодом 977, принадлежащего региональному телефонному оператору «Мотив», работающему в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах», — заявил Соловьёв.
Как добавил специалист, достаточно быстро и складно говорящий «менеджер» клиентского отдела крупного российского банка, логотип которого высвечивается на аватарке в момент звонка, сообщает, что поданная вчера заявка на кредит одобрена.
«Только вот есть одна загвоздка — в качестве счёта зачисления денег указан счёт в другом банке», — объяснил юрист тактику злоумышленников.
Поэтому мошенники предлагают «срочно разобраться в этой коллизии», подчеркнул специалист.
«Кредит-то с низкой ставкой есть, а вот перевести его в другой банк мы не можем. Поэтому давайте поработаем с вашими счетами, на которые мы сможем перевести крупную сумму». А дальше всё по накатанной — номер карты, срок действия, смс на номер, CVV-код и списание всех денег. Будьте бдительны», — предупредил собеседник RT.
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