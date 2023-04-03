Юрист Соловьёв предостерёг о звонках мошенников с кода 977 для перевода средств на счёт

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT о новом виде телефонного мошенничества. По его словам, злоумышленники совершают звонок через мессенджер, сообщают об одобренной заявке на оформление кредита, но предлагают перевести деньги на другой счёт.

«Звонок поступает в мессенджер с телефонного номера с кодом 977, принадлежащего региональному телефонному оператору «Мотив», работающему в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах», — заявил Соловьёв.

Как добавил специалист, достаточно быстро и складно говорящий «менеджер» клиентского отдела крупного российского банка, логотип которого высвечивается на аватарке в момент звонка, сообщает, что поданная вчера заявка на кредит одобрена.

«Только вот есть одна загвоздка — в качестве счёта зачисления денег указан счёт в другом банке», — объяснил юрист тактику злоумышленников.

Поэтому мошенники предлагают «срочно разобраться в этой коллизии», подчеркнул специалист.

«Кредит-то с низкой ставкой есть, а вот перевести его в другой банк мы не можем. Поэтому давайте поработаем с вашими счетами, на которые мы сможем перевести крупную сумму». А дальше всё по накатанной — номер карты, срок действия, смс на номер, CVV-код и списание всех денег. Будьте бдительны», — предупредил собеседник RT.

Ранее глава регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал в беседе с RT, как безопасно совершать покупки в интернете, а также как отличить подлинный сайт от мошеннического.