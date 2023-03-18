Специалист Кувиков рассказал, как отличить подлинный сайт от мошеннического

Глава регионального инжинирингового центра SafeNet (Сейфнет) Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал в беседе с RT, как безопасно совершать покупки в интернете, а также как отличить подлинный сайт от мошеннического.

По его словам, если вы приобретаете товар в интернет-магазине, необходимо убедиться в том, что это официальный сайт, поскольку мошенники могут создавать сайты, копирующие фирменные цвета и логотипы.

Чтобы их обнаружить, у вас должно стоять антивирусное ПО, пояснил Кувиков.

Эксперт посоветовал внимательно изучить домен. Он может быть очень похож, но всё же будет отличаться от официального: тире, лишние точки, орфографические ошибки.

«Не стоит также переходить по ссылкам от незнакомых адресатов. Например, если вам на почту пришла рассылка с информацией о том, что в магазине скидки, будет лучше найти через поисковик официальную страницу магазина и проверить, действительно ли там проводится такая акция. Если сайт вызывает у вас подозрения, можно проверить дату его создания», — посоветовал Кувиков.

Кроме того, для покупок в интернете лучше завести отдельную карту и не хранить там крупные суммы, добавил эксперт.

«При оформлении заказа убедитесь в наличии замка HTTPS рядом с адресом веб-сайта. Он свидетельствует о том, что транзакция будет защищена. Также нельзя сообщать третьим лицам коды подтверждения транзакции, которые присылает банк, и коды подлинности карты», — заключил собеседник RT.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, как обезопасить себя от мошенничества с обвинением в измене Родине.