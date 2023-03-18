Узнать больше

Специалист Кувиков рассказал, как отличить подлинный сайт от мошеннического

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Глава регионального инжинирингового центра SafeNet (Сейфнет) Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал в беседе с RT, как безопасно совершать покупки в интернете, а также как отличить подлинный сайт от мошеннического.
Специалист Кувиков рассказал, как отличить подлинный сайт от мошеннического
  • Gettyimages.ru

По его словам, если вы приобретаете товар в интернет-магазине, необходимо убедиться в том, что это официальный сайт, поскольку мошенники могут создавать сайты, копирующие фирменные цвета и логотипы.

Чтобы их обнаружить, у вас должно стоять антивирусное ПО, пояснил Кувиков.

Эксперт посоветовал внимательно изучить домен. Он может быть очень похож, но всё же будет отличаться от официального: тире, лишние точки, орфографические ошибки.

«Не стоит также переходить по ссылкам от незнакомых адресатов. Например, если вам на почту пришла рассылка с информацией о том, что в магазине скидки, будет лучше найти через поисковик официальную страницу магазина и проверить, действительно ли там проводится такая акция. Если сайт вызывает у вас подозрения, можно проверить дату его создания», — посоветовал Кувиков.

Кроме того, для покупок в интернете лучше завести отдельную карту и не хранить там крупные суммы, добавил эксперт.

«При оформлении заказа убедитесь в наличии замка HTTPS рядом с адресом веб-сайта. Он свидетельствует о том, что транзакция будет защищена. Также нельзя сообщать третьим лицам коды подтверждения транзакции, которые присылает банк, и коды подлинности карты», — заключил собеседник RT.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, как обезопасить себя от мошенничества с обвинением в измене Родине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить