Юрист Соловьёв рассказал, как защититься от мошенничества с обвинением в измене Родине

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, как обезопасить себя от мошенничества с обвинением в измене Родине, о котором ранее сообщил Сбербанк.

«Данный вид обмана ушлые мошенники используют уже не менее трёх месяцев. Он был разработан после того, как другие способы стали давать осечки: люди получают информацию о методах мошенников, повышают свою финансовую грамотность и гораздо реже ведутся на уже заезженные схемы», — добавил Соловьёв.

По его словам, данный способ «весьма точно психологически просчитан».

«Сначала досада и гнев оттого, что кто-то использует счета гражданина в целях финансирования врага, а затем страх быть привлечённым к уголовной ответственности за измену Родине. Однако необходимо чётко понимать, что базовые установки не изменились: сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам по служебным вопросам», — объяснил эксперт.

Юрист подчеркнул, что как только абонент представляется сотрудником любого правоохранительного или следственного органа, спецслужбы, а также службы безопасности банка и говорит любые вещи о ваших средствах или счетах, необходимо положить трубку, а номер занести в чёрный список.

«Не лишним будет сообщить о данном факте и реальным правоохранителям», — заключил собеседник RT.

Ранее Сбербанк предупредил, что мошенники звонят клиентам банка и обвиняют их якобы в измене Родине.