Юрист Соловьёв рассказал, как защититься от мошенничества с обвинением в измене Родине
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«Данный вид обмана ушлые мошенники используют уже не менее трёх месяцев. Он был разработан после того, как другие способы стали давать осечки: люди получают информацию о методах мошенников, повышают свою финансовую грамотность и гораздо реже ведутся на уже заезженные схемы», — добавил Соловьёв.
По его словам, данный способ «весьма точно психологически просчитан».
«Сначала досада и гнев оттого, что кто-то использует счета гражданина в целях финансирования врага, а затем страх быть привлечённым к уголовной ответственности за измену Родине. Однако необходимо чётко понимать, что базовые установки не изменились: сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам по служебным вопросам», — объяснил эксперт.
Юрист подчеркнул, что как только абонент представляется сотрудником любого правоохранительного или следственного органа, спецслужбы, а также службы безопасности банка и говорит любые вещи о ваших средствах или счетах, необходимо положить трубку, а номер занести в чёрный список.
«Не лишним будет сообщить о данном факте и реальным правоохранителям», — заключил собеседник RT.
Ранее Сбербанк предупредил, что мошенники звонят клиентам банка и обвиняют их якобы в измене Родине.