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Психолог Идзиковский рассказал о пользе спорта при борьбе с хронической усталостью

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Психолог Евгений Идзиковский рассказал, как бороться с хронической усталостью. По его словам, для этого нужны правильный отдых, питание и спорт.
Психолог Идзиковский рассказал о пользе спорта при борьбе с хронической усталостью
  • Gettyimages.ru

«Первым шагом должно быть посещение врача, чтобы исключить другие возможные причины усталости и получить профессиональную медицинскую консультацию. Обеспечьте себе достаточный сон и отдых. Установите режим сна, придерживайтесь его и создайте спокойную атмосферу для отдыха», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, также нужно постепенно добавлять в распорядок дня физическую активность — например, гулять в парке.

«Употребляйте пищу, богатую питательными веществами, и избегайте перекусов с высоким содержанием сахара и кофеина, которые могут вызывать временный подъём энергии, но потом приводить к ещё большей усталости», — посоветовал Идзиковский.

Вместе с тем он рекомендовал изучить методы релаксации и стресс-управления.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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