Психолог Идзиковский рассказал о пользе спорта при борьбе с хронической усталостью
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«Первым шагом должно быть посещение врача, чтобы исключить другие возможные причины усталости и получить профессиональную медицинскую консультацию. Обеспечьте себе достаточный сон и отдых. Установите режим сна, придерживайтесь его и создайте спокойную атмосферу для отдыха», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.
По его словам, также нужно постепенно добавлять в распорядок дня физическую активность — например, гулять в парке.
«Употребляйте пищу, богатую питательными веществами, и избегайте перекусов с высоким содержанием сахара и кофеина, которые могут вызывать временный подъём энергии, но потом приводить к ещё большей усталости», — посоветовал Идзиковский.
Вместе с тем он рекомендовал изучить методы релаксации и стресс-управления.
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