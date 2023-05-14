Юрист Южалин: отозвать работника из отпуска можно только при его согласии
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«Соответственно, работодатель может попросить работника выйти из отпуска и, если работник не против, прекратить его отпуск досрочно. Если же работник против, прервать отпуск работника нельзя», — рассказал руководитель юридической практики SuperJob.
При этом, как отметил собеседник RT, существует несколько категорий работников, которых нельзя отзывать из отпуска даже при их согласии.
К ним относятся несовершеннолетние работники, беременные женщины и работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
«Каких-либо дополнительных гарантий за работу во время отпуска закон не предусматривает. Если работника отозвали из отпуска с его согласия, то в таком случае он работает в обычном режиме и получает заработную плату за отработанное время также в установленном с его работодателем порядке», — объяснил эксперт.
Он добавил, чтонеиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника.
«В удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Таким образом, работник может попросить провести неиспользованные дни отпуска в любое время. Либо, если работнику так будет удобно, продлить за счёт этих оставшихся от прерванного отдыха дней отпуск в следующем рабочем году», — заключил Южалин.
Ранее юрист Александр Южалин рассказал в беседе с RT, как наиболее выгодно спланировать отпуск в 2023 году.