Юрист Южалин назвал август самым выгодным месяцем для отпуска в 2023 году

Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал в беседе с RT, как наиболее выгодно спланировать отпуск в 2023 году.

«Если рассматривать период с июня по октябрь 2023 года (наиболее популярный сезон отпусков), то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет август, а менее выгоден октябрь. На условном третьем месте будут июнь, июль и сентябрь», — отметил специалист.

Он напомнил, что для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней.

«В месяцы, где мало рабочих дней, может быть невыгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск). И наоборот, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этом месяце», — заявил Южалин.

По его словам, начиная с июня рейтинг «выгодности» месяцев для отпуска будет следующий: август — 23 рабочих дня (и 184 часа), октябрь — 22 рабочих дня (и 176 часов), июнь, июль, сентябрь — 21 рабочий день (и 168 часов).

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