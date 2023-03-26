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Директор «Турпомощи» Осауленко рассказал о преимуществах раннего бронирования путёвок

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Ангелина Шурпина
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с RT рассказал о преимуществах раннего бронирования туристических путёвок в преддверии летнего сезона.
Директор «Турпомощи» Осауленко рассказал о преимуществах раннего бронирования путёвок
  • Gettyimages.ru
  • © mihailomilovanovic

По словам специалиста, раннее бронирование — традиционный во всём мире «инструмент удешевления турпродукта для покупателя».

«Если в пик сезона вы хотите приобрести тур за две недели до вылета, то, конечно, вы переплатите минимум в два раза», — объяснил Осауленко.

Он подчеркнул, что при поздних продажах, если количество мест ограничено, бронирование не гарантирует посещение.

«Поэтому, безусловно, раннее бронирование — это ещё и гарантия путешествия», — заявил эксперт.

Также специалист напомнил, что при раннем бронировании есть спектр выбора — возможность выбрать определённый номер на нужном этаже с разными видами.

По его словам, надо ориентироваться на то, что во второй половине апреля цена на поездку в летний сезон будет выше, чем сейчас, в марте.

При покупке тура заранее стоит приобрести страховку, посоветовал эксперт.

Для возврата средств при отказе от поездки, по совету эксперта, необходимо изучить условия договора и ориентироваться на те обстоятельства, при которых вы отказываетесь от тура, порекомендовал собеседник RT.

«Законодательство в нашей стране достаточно либеральное в отношении потребителя, но не означает некую вседозволенность. Деньги возвращаются за минусом понесённых затрат, если оператор в состоянии эти затраты доказать. Всё, что он не в состоянии доказать, безусловно, возвращается туристу», — заключил он.

Ранее в Росавиации заявили, что рейсы России в летнем сезоне будут планово обслуживаться в аэропортах Турции.

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