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Росавиация: рейсы России в летнем сезоне будут планово обслуживаться в аэропортах Турции

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Рейсы российских авиакомпаний в летнем сезоне будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турции по прежним коммерческим договорённостям.
Росавиация: рейсы России в летнем сезоне будут планово обслуживаться в аэропортах Турции
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте Росавиации.

«Учитывая долгосрочное сотрудничество между странами в различных областях экономики, транспорта и туризма, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой», — отметили в ведомстве.

Ранее представитель Минтранса России сообщил, что рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме, проблем с наземным обслуживанием самолётов нет.

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