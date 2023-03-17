Росавиация: рейсы России в летнем сезоне будут планово обслуживаться в аэропортах Турции
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Об этом говорится на сайте Росавиации.
«Учитывая долгосрочное сотрудничество между странами в различных областях экономики, транспорта и туризма, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой», — отметили в ведомстве.
Ранее представитель Минтранса России сообщил, что рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме, проблем с наземным обслуживанием самолётов нет.