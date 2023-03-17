Росавиация: рейсы России в летнем сезоне будут планово обслуживаться в аэропортах Турции

Рейсы российских авиакомпаний в летнем сезоне будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турции по прежним коммерческим договорённостям.

Об этом говорится на сайте Росавиации.

«Учитывая долгосрочное сотрудничество между странами в различных областях экономики, транспорта и туризма, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой», — отметили в ведомстве.

Ранее представитель Минтранса России сообщил, что рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме, проблем с наземным обслуживанием самолётов нет.