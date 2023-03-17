Минтранс опроверг проблемы с обслуживанием российских самолётов в аэропортах Турции

Представитель Минтранса России сообщил, что рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме, проблем с наземным обслуживанием самолётов нет.

«Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолётов. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпаний нет», — сказал представитель ведомства Интерфаксу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что авиационные власти Турции частично удовлетворили требования Минторга США прекратить обслуживание российских самолётов, входящих в санкционный список.

Глава Минтранса России Виталий Савельев отметил, что более 70 самолётов российских авиакомпаний после введения санкций остались за границей.