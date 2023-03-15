Более 70 самолётов российских авиакомпаний остались после введения санкций за рубежом
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Он отметил, что после введения рестрикций ряд авиакомпаний согласились сдавать воздушный транспорт.
«В итоге мы потеряли 75 самолётов, из которых примерно четверть — это самолёты, которые были на чеках за рубежом и которые были под погрузкой, но они остались (там. — RT). Вот 75 машин мы потеряли», — цитирует министра ТАСС.
9 марта американские власти получили судебный ордер на арест принадлежащего, как утверждает Министерство юстиции США, российской компании «Роснефть» самолёта Boeing 737-7JU, который стоит более $25 млн.
В декабре 2022 года российская авиакомпания «Аэрофлот» выкупила десять самолётов Boeing 777-300ER у ирландской лизинговой компании.