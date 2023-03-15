Более 70 самолётов российских авиакомпаний остались после введения санкций за рубежом

Более 70 самолётов российских авиакомпаний после введения санкций остались за границей, заявил глава Минтранса России Виталий Савельев.

Он отметил, что после введения рестрикций ряд авиакомпаний согласились сдавать воздушный транспорт.

«В итоге мы потеряли 75 самолётов, из которых примерно четверть — это самолёты, которые были на чеках за рубежом и которые были под погрузкой, но они остались (там. — RT). Вот 75 машин мы потеряли», — цитирует министра ТАСС.

9 марта американские власти получили судебный ордер на арест принадлежащего, как утверждает Министерство юстиции США, российской компании «Роснефть» самолёта Boeing 737-7JU, который стоит более $25 млн.

В декабре 2022 года российская авиакомпания «Аэрофлот» выкупила десять самолётов Boeing 777-300ER у ирландской лизинговой компании.