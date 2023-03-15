Узнать больше

Более 70 самолётов российских авиакомпаний остались после введения санкций за рубежом

Короткая ссылка
Более 70 самолётов российских авиакомпаний после введения санкций остались за границей, заявил глава Минтранса России Виталий Савельев.
Более 70 самолётов российских авиакомпаний остались после введения санкций за рубежом
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что после введения рестрикций ряд авиакомпаний согласились сдавать воздушный транспорт.

«В итоге мы потеряли 75 самолётов, из которых примерно четверть — это самолёты, которые были на чеках за рубежом и которые были под погрузкой, но они остались (там. — RT). Вот 75 машин мы потеряли», — цитирует министра ТАСС.

9 марта американские власти получили судебный ордер на арест принадлежащего, как утверждает Министерство юстиции США, российской компании «Роснефть» самолёта Boeing 737-7JU, который стоит более $25 млн.

В декабре 2022 года российская авиакомпания «Аэрофлот» выкупила десять самолётов Boeing 777-300ER у ирландской лизинговой компании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить