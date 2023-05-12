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Ортопед Рязанцев: травмировать суставы можно не только при занятиях спортом

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Травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Михаил Рязанцев предупредил, что популярные упражнения, а также простые действия могут привести к серьёзным травмам, таким как разрыв мениска, повреждение мышц плеча и локтя.
Ортопед Рязанцев: травмировать суставы можно не только при занятиях спортом
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Например, глубокие приседания могут привести к повреждению коленного сустава, сообщил специалист в беседе с «Российской газетой».

Травмироваться можно и при обычной бытовой ситуации. Так, если, сидя за рулём, попытаться переложить сумку с заднего сиденья на пассажирское или наоборот, это может окончиться разрывом вращательной манжеты плеча и развитием болевого синдрома.

Рязанцев также предупредил о риске развития эпикондилита.

«Эпикондилитом часто страдают те, кто совершает монотонные движения сгибания и разгибания рук в локтевом суставе с нагрузкой. Особенно осторожным нужно быть массажистам, малярам и игрокам в теннис», — заключил врач.

Ранее хирург-флеболог Виктор Пасов в интервью Nation News рассказал, кто предрасположен к тромбозам.

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