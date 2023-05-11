Диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли 546 тысяч жителей с начала года

Диспансеризацию и профосмотры в Московской области прошли около 546 тыс. жителей с начала 2023 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Из тех, кто прошёл медосмотры, 26% признаны практически здоровыми, 13% имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. У 61% обследованных выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи», — заявил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

В ходе первого этапа диспансеризации на дополнительный осмотр были направлены свыше 100 тыс. пациентов.

В регионе проводятся единые дни диспансеризации, «Дни семейного здоровья». Осмотры проводят и мобильные бригады врачей.

Ранее progorod43 сообщал, что в кировский Центр онкологии и медицинской радиологии поставили современное оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение».